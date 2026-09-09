Les mots ont du pouvoir. Les intentions sont essentielles. La plupart des visiteurs du parc de Destinia viennent pour s'amuser. Se faire lire l'avenir dans les cartes, se promener dans les magnifiques jardins ou manger un bon repas au restaurant - tout en ayant secrètement l'espoir, bien entendu, d'apercevoir l'un des Arcana, les êtres mystérieux qui peuplent l'île de Wyrd. Certaines personnes n'ont cependant pas pour objectif de se divertir, mais d'influencer le cours du destin en passant un marché avec les Arcana. Avec des intentions plus ou moins louables... Beth Fahey, jeune inspectrice de police, est envoyée à Destinia pour se renseigner sur une " arme fantôme ". Commence alors pour elle un étrange voyage au cours duquel elle devra apprendre à naviguer entre les lois impitoyables et les mystères envoûtants des Arcana. Confrontée à des affaires en apparence insolubles et aux secrets de son passé, il lui faudra démêler de troublantes énigmes alors même que la tension monte entre les Arcana et les humains qui vivent de l'autre côté de la rivière. L'île de Wyrd est un endroit étrange où les morts prennent le train jusqu'à leur destination finale, où les prédateurs deviennent proies, et où la véritable nature des uns et des autres se révèle au gré des vibrations qui agitent la toile du destin dans leur sillage. Qui vivra ? Qui mourra ? Et qui errera entre la vie et la mort ? " Tout ce qu'écrit Anne Bishop a immédiatement une place de choix dans ma bibliothèque. " Patricia Briggs " Le premier tome de cette nouvelle série d'Anne Bishop aborde le thème du destin, de la vérité et des conséquences. Il décrit de manière captivante un monde où les humains ne sont pas aux commandes mais ont malgré tout l'arrogance de le croire, et où le sauvage, l'étrange et le merveilleux sont des forces qui exigent obéissance et responsabilité, monde vu à travers les yeux d'une inspectrice de police déterminée capable de voir les deux côtés d'un fossé en apparence infranchissable. Fortement recommandé aux amateurs de dark fantasy et d'urban fantasy, en particulier aux fans de la précédente série d'Anne Bishop, Le Monde de Meg Corbyn. " Library Journal " Un roman divertissant, parfois cruel, où se mêlent magie, mystère et malice. " Publishers Weekly " Le premier volet de cette nouvelle série d'Anne Bishop est un récit gratifiant sur les conséquences et la force de l'engagement, pour le meilleur comme pour le pire, mettant notamment en scène une jeune femme qui, pour voler de ses propres ailes, sera amenée à accepter des changements radicaux. " Booklist