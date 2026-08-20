Saint Seiya - Dark Wing Tome 8

Découvrez une nouvelle facette de Saint Seiya dans le camp d'Hadès ! Au terme d'un combat acharné, les Chevaliers d'Or et les Spectres sont parvenus à vaincre les Clowns. Malheureusement, le dieu maléfique Yaldabaoth a profité du chaos pour prendre possession du corps de Sôjirô. Il propose à tous les guerriers présents de s'allier à lui pour éliminer les dieux et offrir aux humains une vie sans interférence divine. Ses paroles semblent résonner en eux, et pourtant...