Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Saint Seiya - Dark Wing Tome 8

Masami Kurumada, Kenji Saito, Shinshu Ueda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez une nouvelle facette de Saint Seiya dans le camp d'Hadès ! Au terme d'un combat acharné, les Chevaliers d'Or et les Spectres sont parvenus à vaincre les Clowns. Malheureusement, le dieu maléfique Yaldabaoth a profité du chaos pour prendre possession du corps de Sôjirô. Il propose à tous les guerriers présents de s'allier à lui pour éliminer les dieux et offrir aux humains une vie sans interférence divine. Ses paroles semblent résonner en eux, et pourtant...

Par Masami Kurumada, Kenji Saito, Shinshu Ueda
Chez Kurokawa

|

Auteur

Masami Kurumada, Kenji Saito, Shinshu Ueda

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Saint Seiya - Dark Wing Tome 8 par Masami Kurumada, Kenji Saito, Shinshu Ueda

Commenter ce livre

 

Saint Seiya - Dark Wing Tome 8

Masami Kurumada, Kenji Saito, Shinshu Ueda trad. Xavière Daumarie

Paru le 20/08/2026

160 pages

Kurokawa

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042021795
9791042021795
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.