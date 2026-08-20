Saint Seiya - Dark Wing Tome 8

Découvrez une nouvelle facette de Saint Seiya dans le camp d'Hadès ! Au terme d'un combat acharné, les Chevaliers d'Or et les Spectres sont parvenus à vaincre les Clowns. Malheureusement, le dieu maléfique Yaldabaoth a profité du chaos pour prendre possession du corps de Sôjirô. Il propose à tous les guerriers présents de s'allier à lui pour éliminer les dieux et offrir aux humains une vie sans interférence divine. Ses paroles semblent résonner en eux, et pourtant...
Par
Masami Kurumada, Kenji Saito, Shinshu Ueda Chez
Kurokawa
Commenter ce livre