Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Ceci est ma maison

Nour Elassy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Tel que je le perçois" "ni votre Cour de justice" "ni vos négociations" "ne pourront me rendre" "mes bourgeons" "Ceci n'est pas, et n'a jamais été" "des décombres". "Ceci est ma maison". Née en 2002 à Gaza City, Nour Elassy est une poétesse et journaliste palestinienne. Après le 7-Octobre, elle est déplacée avec sa famille dans la bande de Gaza où elle documente le génocide en cours à travers ses poèmes et ses autres écrits. Exilée à Paris depuis 2025, Nour Elassy nous livre ici son premier recueil de poésie où elle raconte tour à tour l'horreur du génocide, la douleur et la culpabilité des exilé·es ainsi que l'amour profond qui la lie à cette terre, à ses martyrs et à ses citronniers.

Par Nour Elassy
Chez Liens qui libèrent (Les)

|

Auteur

Nour Elassy

Editeur

Liens qui libèrent (Les)

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ceci est ma maison par Nour Elassy

Commenter ce livre

 

Ceci est ma maison

Nour Elassy trad. Lisa Ducasse

Paru le 09/09/2026

219 pages

Liens qui libèrent (Les)

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791020921208
9791020921208
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.