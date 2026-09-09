"Tel que je le perçois" "ni votre Cour de justice" "ni vos négociations" "ne pourront me rendre" "mes bourgeons" "Ceci n'est pas, et n'a jamais été" "des décombres". "Ceci est ma maison". Née en 2002 à Gaza City, Nour Elassy est une poétesse et journaliste palestinienne. Après le 7-Octobre, elle est déplacée avec sa famille dans la bande de Gaza où elle documente le génocide en cours à travers ses poèmes et ses autres écrits. Exilée à Paris depuis 2025, Nour Elassy nous livre ici son premier recueil de poésie où elle raconte tour à tour l'horreur du génocide, la douleur et la culpabilité des exilé·es ainsi que l'amour profond qui la lie à cette terre, à ses martyrs et à ses citronniers.