Quand notre GPS intérieur s'obstine à dire... Recalcul en cours

Parfois, la vie vous place au centre d'un carrefour giratoire où les sorties se multiplient sans qu'aucune ne semble être celle à emprunter. La sensation de tourner en rond s'installe anxieusement et, même si votre instinct vous pousse vers le changement, votre GPS interne demeure incertain quant au chemin à prendre. Et si la bonne sortie n'était pas celle que vous aviez prévue ? Au beau milieu d'un moment de bascule né d'un essoufflement dans sa vie professionnelle, Ghislaine tente de démêler ce qui s'impose à elle. L'humour en bouclier et les sentiers pour confidents, elle part marcher pour mieux se retrouver. La lenteur devient alors son guide. Sa petite voix intérieure l'accompagne : tantôt copilote, tantôt coach, et parfois même trouble-fête bienveillante. Parsemé de clés accessibles, ce récit agit comme une pommade pour l'âme. Il s'adresse à ceux et celles qui souhaitent remettre du coeur et de l'élan dans leur trajectoire, en avançant un pas à la fois vers ce qui les fait vibrer.