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#Essais

L'anxiété de performance racontée aux enfants

Ariane Hébert

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Jade adore jouer du piano. Ce soir, elle doit le faire devant toute l'école. Rien que d'y penser, elle sent son coeur s'emballer. Ses mains se mettent à trembler. Et si elle ratait une note ? Et si elle décevait sa famille ? Avec le soutien bienveillant de madame Laurence, l'éducatrice spécialisée, Jade découvrira que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses résultats, que les erreurs font partie de l'apprentissage et que le plaisir compte plus que la perfection. Votre enfant a-t-il peur d'échouer ? S'impose-t-il des standards irréalistes ? Evite-t-il certaines activités par crainte de ne pas être à la hauteur ? Ce conte illustré l'aidera à mieux comprendre l'anxiété de performance et à développer des stratégies simples afin qu'il se sente plus calme et en confiance. Grâce à une section " auto-observation " ludique et à de nombreux trucs applicables au quotidien, vous pourrez l'accompagner pour qu'il apprivoise la pression, renforce son estime de soi et retrouve la joie d'apprendre et de créer en toute liberté.

Par Ariane Hébert
Chez Editions de Mortagne

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Auteur

Ariane Hébert

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Santé, psychologie

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L'anxiété de performance racontée aux enfants

Ariane Hébert

Paru le 09/09/2026

62 pages

Editions de Mortagne

13,00 €

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Scannez le code barre 9782897928407
9782897928407
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