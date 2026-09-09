Cancer - Le chemin du soi

Un livre pour traverser le cancer autrement. Oncologue radiothérapeute depuis de nombreuses années, la docteure Valérie Magnin a consacré sa vie à accompagner des patients atteints de cancer. Jusqu'au jour où la maladie est venue frapper à sa propre porte. Cette épreuve bouleversante l'a conduite à repenser en profondeur sa vision de la santé et de l'accompagnement des malades. Et si le cancer n'était pas seulement une maladie à combattre, mais aussi un appel intérieur, une invitation à transformer sa relation à soi, à son corps et à la vie ? Dans ce livre profondément humain, l'autrice partage une approche d'oncologie intégrative qui relie médecine, hygiène de vie et connaissance de soi. Alimentation, micronutrition, sommeil, activité physique, gestion des émotions, histoire familiale ou encore rapport au corps : autant de clés concrètes pour mieux vivre avec la maladie et redevenir acteur de sa santé. A travers son expérience de médecin et de patiente, ainsi que les témoignages de ceux qu'elle accompagne, Valérie Magnin propose un regard à la fois scientifique, sensible et inspirant. Elle invite chacun à considérer le cancer autrement : non seulement comme une épreuve, mais aussi comme un possible chemin de transformation, une renaissance où peut émerger le phénix intérieur. Un livre qui redonne du sens, de l'espoir et des repères pour avancer sur le chemin du Soi. "Le cancer peut devenir l'occasion d'un voyage intérieur, une quête du Soi. Il force à revisiter ses croyances, ses choix, ses attachements. Il pousse à s'écouter enfin, à s'autoriser enfin à être pleinement soi-même".