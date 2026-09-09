Musclez votre longévité

Et si votre longévité dépendait avant tout de vos muscles ? Pendant longtemps, le muscle a été réduit à une question d'esthétique ou de performance sportive. La science révèle aujourd'hui une réalité bien différente : il est l'un des organes les plus déterminants de notre santé et de notre espérance de vie. Réservoir métabolique, régulateur hormonal, protecteur du cerveau et de l'immunité, le muscle joue un rôle central dans la prévention des maladies chroniques, de la fragilité et de la perte d'autonomie. Pourtant, à partir de 30 ans, notre capital musculaire décline progressivement - un processus silencieux qui conditionne largement la manière dont nous vieillirons. Dans cet ouvrage accessible et documenté, l'auteur décrypte les mécanismes biologiques du vieillissement musculaire et propose une approche complète pour préserver cette "armure de longévité" . Comprendre la sarcopénie, optimiser l'alimentation protéique, soutenir l'équilibre hormonal, lutter contre la sédentarité et mettre en place un entraînement efficace : autant de leviers concrets pour rester fort, mobile et autonome au fil des années. Conçu comme un véritable guide de santé préventive, ce livre vous accompagne pour comprendre votre corps, évaluer votre niveau de forme et construire une stratégie durable pour vieillir en pleine vitalité. "Le muscle n'est pas seulement un organe de mouvement : c'est le plus grand organe métabolique et endocrinien de votre corps. A chaque contraction, il libère des molécules protectrices capables d'agir sur le cerveau, le coeur et le système immunitaire". Un livre pour toutes celles et ceux qui souhaitent ajouter de la vie aux années, et pas seulement des années à la vie.