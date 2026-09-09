Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Et si Darwin s'était trompé ? Une nouvelle théorie de l'évolution : l'ADN, chef d'orchestre de la vie

Jean-Marc Sautereau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si Darwin s'était trompé ? Depuis plus d'un siècle et demi, la théorie de l'évolution de Darwin structure notre compréhension du vivant. Pourtant, de nombreuses questions demeurent : comment apparaissent réellement les espèces ? Quels mécanismes gouvernent les grandes transformations du vivant ? Le hasard et la sélection naturelle suffisent-ils à expliquer la prodigieuse diversité des formes biologiques ? Dans cet ouvrage original et audacieux, Jean-Marc Sautereau propose une nouvelle hypothèse sur l'évolution. A partir de l'étude de l'ADN et de la dynamique des gènes, il développe l'idée que le vivant se construit selon une véritable orchestration interne : certaines séquences génétiques restent en dormance pendant de longues périodes avant de s'activer, provoquant l'émergence de nouvelles formes. L'auteur explore ainsi l'histoire de la matière vivante, depuis les premières conditions favorables à l'apparition de la vie jusqu'à la diversité actuelle des espèces. En croisant biologie, physique et réflexion théorique, il propose une vision unifiée où l'ADN joue un rôle central dans l'organisation et la transformation du vivant. Scientifique de formation et artiste par vocation, Jean-Marc Sautereau offre ici une approche singulière qui renouvelle la réflexion sur l'évolution et invite à regarder autrement l'histoire de la vie sur Terre. Extrait : "La diversité du vivant pourrait bien être comparable à une symphonie. Les gènes en sont les instruments, les mutations les variations, et l'ADN le chef d'orchestre. Pendant de longues périodes, certains gènes demeurent silencieux, comme des musiciens en attente. Puis, soudain, ils entrent en scène et donnent naissance à de nouvelles formes de vie".

Par Jean-Marc Sautereau
Chez Marco Pietteur

|

Auteur

Jean-Marc Sautereau

Editeur

Marco Pietteur

Genre

Faits de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et si Darwin s'était trompé ? Une nouvelle théorie de l'évolution : l'ADN, chef d'orchestre de la vie par Jean-Marc Sautereau

Commenter ce livre

 

Et si Darwin s'était trompé ? Une nouvelle théorie de l'évolution : l'ADN, chef d'orchestre de la vie

Jean-Marc Sautereau

Paru le 13/01/2027

320 pages

Marco Pietteur

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782874342813
9782874342813
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.