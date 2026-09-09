Et si Darwin s'était trompé ? Une nouvelle théorie de l'évolution : l'ADN, chef d'orchestre de la vie

Et si Darwin s'était trompé ? Depuis plus d'un siècle et demi, la théorie de l'évolution de Darwin structure notre compréhension du vivant. Pourtant, de nombreuses questions demeurent : comment apparaissent réellement les espèces ? Quels mécanismes gouvernent les grandes transformations du vivant ? Le hasard et la sélection naturelle suffisent-ils à expliquer la prodigieuse diversité des formes biologiques ? Dans cet ouvrage original et audacieux, Jean-Marc Sautereau propose une nouvelle hypothèse sur l'évolution. A partir de l'étude de l'ADN et de la dynamique des gènes, il développe l'idée que le vivant se construit selon une véritable orchestration interne : certaines séquences génétiques restent en dormance pendant de longues périodes avant de s'activer, provoquant l'émergence de nouvelles formes. L'auteur explore ainsi l'histoire de la matière vivante, depuis les premières conditions favorables à l'apparition de la vie jusqu'à la diversité actuelle des espèces. En croisant biologie, physique et réflexion théorique, il propose une vision unifiée où l'ADN joue un rôle central dans l'organisation et la transformation du vivant. Scientifique de formation et artiste par vocation, Jean-Marc Sautereau offre ici une approche singulière qui renouvelle la réflexion sur l'évolution et invite à regarder autrement l'histoire de la vie sur Terre. Extrait : "La diversité du vivant pourrait bien être comparable à une symphonie. Les gènes en sont les instruments, les mutations les variations, et l'ADN le chef d'orchestre. Pendant de longues périodes, certains gènes demeurent silencieux, comme des musiciens en attente. Puis, soudain, ils entrent en scène et donnent naissance à de nouvelles formes de vie".