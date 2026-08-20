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#Roman francophone

L'invention d'Eva

Alessandro Barbaglia

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Qui es-tu, Hedy Lamarr ? Star oubliée des années 40-50, "plus belle femme du monde" , inventrice géniale du Wi-Fi. Qui es-tu, Hedy Lamarr ? Cette question le narrateur de ce roman se la pose dès que sa soeur, haïe et adorée, prononce ce nom. Et il se la pose encore quand il se lance à la recherche des origines d'Hedy, ou plutôt d'Eva, le prénom qui était le sien en Autriche, où elle est née en 1914. Et qui était aussi celui de la jeune protagoniste d'Extase, le film de 1933 où elle apparaissait entièrement nue, et qui lui colla à la peau. Que sait-on jamais d'Eve ? Que sait-on jamais de Hedy Lamarr ? En entraînant le lecteur dans cette quête, ce roman d'un amoureux fou remonte aux origines du mythe et s'interroge sur la place des femmes de génie dans l'Histoire, ces femmes qui dérangent, et sur l'interdiction qui est faite à Eve d'accéder à l'arbre de la connaissance...

Par Alessandro Barbaglia
Chez Liana Levi

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Auteur

Alessandro Barbaglia

Editeur

Liana Levi

Genre

Littérature Italienne

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L'invention d'Eva

Alessandro Barbaglia trad. Jean-Luc Defromont

Paru le 20/08/2026

272 pages

Liana Levi

11,00 €

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