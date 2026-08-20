Un énième geste condescendant d'un béké, et voilà Henri qui se décide enfin : il va quitter la Guadeloupe. Arrivé à Belleville, chez sa soeur Edna, il découvre une vie de débrouille animée, et les magouilles de Steve, le compagnon béninois de celle-ci, dont le rêve est d'ouvrir une boîte de nuit. Mais dans le Paris interlope des années 60, flics et voyous s'entendent pour dire qu'un Africain n'a pas sa place dans le monde de la nuit. Dans l'hôpital psychiatrique où il travaille, Henri rencontre Sabine. Elle aussi a fui sa région natale, le Nord de la France, dès qu'elle a pu. Si les réactions ne sont pas unanimes quand la jeune fille ramène ce garçon à la peau foncée dans son village, à la frontière belge, Kath, sa mère, l'accueille à bras grands ouverts. La méfiance, le rejet, elle sait ce que c'est, elle, l'Allemande arrivée en France en 1945. Elle, dont le père était juif... Pour Henri, Sabine, Steve et Kath, l'exil et les sacrifices assumés ouvrent-ils le champ des possibles ? Fresque ancrée dans une époque palpitante - les années 1960, moment charnière de l'histoire du XXe siècle - Finalement tout s'est bien passé croise avec tendresse les destins d'individus que tout semble opposer, sauf la recherche d'une place dans la société française.