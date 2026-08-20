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#Roman francophone

Le vent passe et la nuit aussi

Milena Agus

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Rêver est un droit. Un droit que revendique la jeune Cosima, qui porte un regard poétique sur son quotidien. Quand elle quitte en fin de semaine Cagliari et son lycée pour rejoindre le village où vit sa grand-mère, son univers est habité par les personnages de ses auteurs préférés. C'est dans un roman qu'elle se projette lorsqu'elle croise son voisin le berger Costantino Sole. A ses yeux ce dernier monte à cheval comme Heathcliff, le héros des Hauts de Hurlevent, et autour de lui la jeune fille bâtit un récit fantasque qui se transforme en ardente et périlleuse passion. Mais à force de rêver sa vie, ne passe-t-on pas à côté de ce qu'elle vous offre déjà ?

Par Milena Agus
Chez Liana Levi

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Auteur

Milena Agus

Editeur

Liana Levi

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le vent passe et la nuit aussi

Milena Agus trad. Marianne Faurobert

Paru le 20/08/2026

192 pages

Liana Levi

11,00 €

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