Everything About Himeru Kokoro Tome 3

Le jeune garde du corps × la jeune fille aux multiples secrets ! Une comédie sur le partage de secrets qui transcende les genres ! Himeru Furukuji est protectrice de bêtes mythiques. Avec Tsugumu et Majima, elle protège un animal fantastique, le phénix, et trouvent refuge chez la famille Ichimonji. Le chef de la famille Ichimonji et le phénix auraient-ils un passé commun... ? Himeru doit alors faire face à l'oiseau phénix, qui refuse d'être protégé. C'est alors qu'arrivent les chasseurs de bêtes fantastiques demi-humains ! - Résumé provisoire -