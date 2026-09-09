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Everything About Himeru Kokoro Tome 3

Shota Komatsu

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Le jeune garde du corps × la jeune fille aux multiples secrets ! Une comédie sur le partage de secrets qui transcende les genres ! Himeru Furukuji est protectrice de bêtes mythiques. Avec Tsugumu et Majima, elle protège un animal fantastique, le phénix, et trouvent refuge chez la famille Ichimonji. Le chef de la famille Ichimonji et le phénix auraient-ils un passé commun... ? Himeru doit alors faire face à l'oiseau phénix, qui refuse d'être protégé. C'est alors qu'arrivent les chasseurs de bêtes fantastiques demi-humains ! - Résumé provisoire -

Par Shota Komatsu
Chez Kazé Editions

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Auteur

Shota Komatsu

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Everything About Himeru Kokoro Tome 3

Shota Komatsu

Paru le 10/09/2026

Kazé Editions

7,15 €

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