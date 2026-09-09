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#Roman graphique

Home sweet home

Chloé Cruchaudet

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Trois amis, qui partagent un atelier, sont confrontés à la difficulté de trouver un logement. Nine vit dans un petit appartement où tout est rangé au millimètre. " Un camping-car de Barbie psychorigide " pour Lucca, son ami qui partage un squat où chaque meuble, chaque objet, est chiné ou récupéré dans la rue... Marie rénove elle-même, faute de moyens, un appartement grâce aux multiples tutos qui lui ont permis de devenir une spécialiste du bâtiment : plomberie, électricité, enduits... n'ont plus de secrets pour elle. Chacun cherche un endroit où vivre décemment, cherche sa place... A travers ces trois parcours différents, Chloé Cruchaudet raconte comment notre rapport à notre habitation a évolué à chaque génération, façonné par l'éducation, nourri par les choix de nos parents, nos grands-parents, avec une question universelle : serions-nous ce que nous sommes si nous nous étions contentés de ce que nous avions ?

Par Chloé Cruchaudet
Chez Futuropolis Gallisol Editions

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Auteur

Chloé Cruchaudet

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Romans graphiques

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Home sweet home

Chloé Cruchaudet

Paru le 09/09/2026

109 pages

Futuropolis Gallisol Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782754848831
9782754848831
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