Home sweet home

Trois amis, qui partagent un atelier, sont confrontés à la difficulté de trouver un logement. Nine vit dans un petit appartement où tout est rangé au millimètre. " Un camping-car de Barbie psychorigide " pour Lucca, son ami qui partage un squat où chaque meuble, chaque objet, est chiné ou récupéré dans la rue... Marie rénove elle-même, faute de moyens, un appartement grâce aux multiples tutos qui lui ont permis de devenir une spécialiste du bâtiment : plomberie, électricité, enduits... n'ont plus de secrets pour elle. Chacun cherche un endroit où vivre décemment, cherche sa place... A travers ces trois parcours différents, Chloé Cruchaudet raconte comment notre rapport à notre habitation a évolué à chaque génération, façonné par l'éducation, nourri par les choix de nos parents, nos grands-parents, avec une question universelle : serions-nous ce que nous sommes si nous nous étions contentés de ce que nous avions ?