Les Carnets des Ténèbres

Un voyage illustré entre mythe et réalité, à travers les pages oubliées d'un carnet d'exploration. Redécouvert après des décennies d'oubli, le journal de Sir Alistair Hargrove - explorateur du paranormal - dévoile une enquête fascinante consacrée à des créatures issues des légendes du monde entier. Des montagnes de l'Himalaya aux brumes écossaises, des ruines antiques aux déserts oubliés, chaque page offre un témoignage, un croquis, la trace d'une rencontre mystérieuse. Magnifiquement illustré à l'encre de Chine, ce carnet mêle récits de voyage, folklore et dessins naturalistes dans un style vintage, immersif et intemporel.