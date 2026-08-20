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Les Carnets des Ténèbres

Edmond Hale, Irene Di Oriente

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Un voyage illustré entre mythe et réalité, à travers les pages oubliées d'un carnet d'exploration. Redécouvert après des décennies d'oubli, le journal de Sir Alistair Hargrove - explorateur du paranormal - dévoile une enquête fascinante consacrée à des créatures issues des légendes du monde entier. Des montagnes de l'Himalaya aux brumes écossaises, des ruines antiques aux déserts oubliés, chaque page offre un témoignage, un croquis, la trace d'une rencontre mystérieuse. Magnifiquement illustré à l'encre de Chine, ce carnet mêle récits de voyage, folklore et dessins naturalistes dans un style vintage, immersif et intemporel.

Par Edmond Hale, Irene Di Oriente
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Edmond Hale, Irene Di Oriente

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Fantastique

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Les Carnets des Ténèbres

Edmond Hale, Irene Di Oriente

Paru le 20/08/2026

216 pages

Editions Nuinui

19,90 €

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