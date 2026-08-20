Petit point

Les petits points noirs et les petits points blancs se rassemblent pour bâtir un avenir commun. Une passionnante histoire de solidarité pour petits et grands. Un livre qui apprendra aux plus jeunes la valeur de l'amitié et de l'aide mutuelle, en aiguisant leur curiosité : les petits points de deux couleurs différentes réunissent leurs forces et élaborent des solutions pour résoudre des problèmes communs. Ils découvrent ainsi le pouvoir de l'entraide en allant à la rencontre les uns des autres.