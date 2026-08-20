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#Album jeunesse

Petit point

Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti

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Les petits points noirs et les petits points blancs se rassemblent pour bâtir un avenir commun. Une passionnante histoire de solidarité pour petits et grands. Un livre qui apprendra aux plus jeunes la valeur de l'amitié et de l'aide mutuelle, en aiguisant leur curiosité : les petits points de deux couleurs différentes réunissent leurs forces et élaborent des solutions pour résoudre des problèmes communs. Ils découvrent ainsi le pouvoir de l'entraide en allant à la rencontre les uns des autres.

Par Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Petit point

Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti trad. Cécile Breffort

Paru le 10/09/2026

48 pages

Nuinui jeunesse

12,90 €

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Scannez le code barre 9782889574643
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