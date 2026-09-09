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Les monstres de Rome

Maxime Lepelletier

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Rome, 1924. La capitale étouffe sous la chaleur et la montée inexorable du fascisme. Giorgio Zampalini, dit Greco, journaliste d'investigation relégué aux faits divers, croit enfin tenir l'affaire qui pourrait faire décoller sa carrière : une série de meurtres qui terrifie et paralyse la ville éternelle. Un député fasciste en pleine ascension l'incite à retrouver le coupable en mettant la pression sur sa famille. Mais Greco comprend vite que cette enquête ne sert qu'à détourner l'attention de l'opinion publique de l'autre grand scandale du moment : la disparition de Giacomo Matteotti, un dissident, ennemi déclaré de Benito Mussolini. Greco, témoin désabusé de cette Italie corrompue et gangrenée par la violence, doit-il faire éclater la vérité et mettre en lumière la perversité du pouvoir en place ? Ou se taire pour que les siens survivent ? Libraire passionné d'Histoire, Maxime Lepelletier nous propose une fresque romanesque dans la veine de La Trilogie berlinoise, au coeur des années 1920, en Italie, lors du tournant majeur du régime mussolinien vers une dictature totalitaire. PRIX DU MASQUE DE L'ANNEE FRANCAIS

Par Maxime Lepelletier
Chez Editions du Masque

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Auteur

Maxime Lepelletier

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans policiers

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Les monstres de Rome

Maxime Lepelletier

Paru le 10/09/2026

384 pages

Editions du Masque

9,10 €

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