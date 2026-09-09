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#Roman francophone

Mon voyage littéraire

Donna Leon

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La maestra du polar livre ses réflexions sur sa vie d'écrivaine Que ce soit en se promenant le long des canaux de Venise, en enseignant l'anglais à des pilotes iraniens, en interviewant des trafiquants de diamants ou en lisant Dickens, Donna Leon puise son inspiration dans les situations les plus inattendues. Dans ce recueil de textes consacrés à l'écriture, à la lecture et à Venise, elle offre un éclairage nouveau sur des moments marquants de son parcours qui ont fait d'elle une autrice célèbre, traduite dans le monde entier et régulièrement en tête des ventes. Imprégnés de son humour et de son ironie si caractéristiques, ces récits vifs et intelligents montrent que Donna Leon est aussi talentueuse pour raconter sa propre histoire que pour relater les enquêtes criminelles de Guido Brunetti.

Par Donna Leon
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Donna Leon

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

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Mon voyage littéraire

Donna Leon

Paru le 10/09/2026

250 pages

Calmann-Lévy

20,50 €

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Scannez le code barre 9782702195192
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