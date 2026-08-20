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Contre les poltergeists

Michelle Tolo

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A Hanteville, Saga est enfin libre et elle et Magnus s'entraînent à capturer des poltergeists. Une mission difficile et dangereuse. Mais avec les vacances de Pâques et l'arrivée du père de Magnus, tout change ! Ce dernier n'a jamais le temps de rien et, pire encore, Magnus libère Gimle, un fantôme viking, prisonnier d'une pièce de monnaie ancienne. Mais ce dernier passe son temps à chercher la bagarre et n'accepte de ne parler qu'à Saga au grand désarroi de Magnus. Entre la menace des poltergeists et ce viking envahissant, Magnus aura fort à faire !

Par Michelle Tolo
Chez Jungle

|

Auteur

Michelle Tolo

Editeur

Jungle

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Contre les poltergeists

Michelle Tolo trad. Aude Pasquier

Paru le 20/08/2026

111 pages

Jungle

13,95 €

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