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Les Phénix de Paris Tome 1

Carbone, Cee Cee Mia, Paolo Voto, Maureen Casulli

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Dans un Paris en ébullition qui s'apprête à accueillir l'Exposition universelle, Gabin, un gamin des rues, survit tant bien que mal dans un des gangs de Montmartre. Aidé de Violette, Paulo, Ficelle et Charlotte, ses compagnons d'infortune, Gabin tente de ramener chaque jour de quoi rendre Hector, leur violent tortionnaire, satisfait. Un jour, leur larcin les mène à dérober la montre d'un jeune bourgeois... qui n'est autre que le fils de Gustave Eiffel ! Une rencontre qui va changer leur vie et les faire devenir les protecteurs de la Dame de fer. Mais Hector n'a pas dit son dernier mot !

Par Carbone, Cee Cee Mia, Paolo Voto, Maureen Casulli
Chez Jungle

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Auteur

Carbone, Cee Cee Mia, Paolo Voto, Maureen Casulli

Editeur

Jungle

Genre

Aventure

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Les Phénix de Paris Tome 1

Carbone, Cee Cee Mia, Paolo Voto, Maureen Casulli

Paru le 20/08/2026

55 pages

Jungle

13,95 €

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