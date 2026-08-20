Les Phénix de Paris Tome 1

Dans un Paris en ébullition qui s'apprête à accueillir l'Exposition universelle, Gabin, un gamin des rues, survit tant bien que mal dans un des gangs de Montmartre. Aidé de Violette, Paulo, Ficelle et Charlotte, ses compagnons d'infortune, Gabin tente de ramener chaque jour de quoi rendre Hector, leur violent tortionnaire, satisfait. Un jour, leur larcin les mène à dérober la montre d'un jeune bourgeois... qui n'est autre que le fils de Gustave Eiffel ! Une rencontre qui va changer leur vie et les faire devenir les protecteurs de la Dame de fer. Mais Hector n'a pas dit son dernier mot !