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Je tricote des pulls et des gilets

Stéphanie Lanni

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Tricoter votre premier pull ou votre premier gilet sans vous sentir dépassé·e ! Ce livre a été pensé pour vous guider pas à pas dans la création de pulls et de gilets confortables et accessibles, même lorsque l'on débute. 13 modèles de pulls et gilets pour progresserDes explications claires adaptées aux débutant·esPrès de 30 vidéos pour accompagner les techniques essentiellesUne partie technique complète pour répondre à toutes vos questionsDes modèles intemporels à tricoter et à porter toute la vie Un livre pensé pour apprendre à créer des vêtements avec plaisir et se lancer enfin dans les pulls et gilets que vous rêviez de tricoter !

Par Stéphanie Lanni
Chez Marabout

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Auteur

Stéphanie Lanni

Editeur

Marabout

Genre

Couture, tricot

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Je tricote des pulls et des gilets

Stéphanie Lanni

Paru le 10/09/2026

144 pages

Marabout

17,90 €

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Scannez le code barre 9782501203258
9782501203258
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