Chambre 28

Et si c'était mon destin ? Jack voulait simplement apporter un peu de réconfort aux patients isolés. Jusqu'au jour où il rencontre Mike, un homme brisé, interné en psychiatrie... et entouré d'un malaise inexplicable. Visions, insomnies, sueurs froides : à chaque visite, Jack perd un peu plus le contrôle. Son comportement change, sa réalité se fissure, et l'ombre de Mike semble s'étendre sur lui. Que cache ce patient qui paraît enfermé dans une détresse indicible... ou bien dans quelque chose de bien plus sombre ? Le surveillant-chef Morgan, glacial et mystérieux, ne fait qu'alimenter les doutes : est-ce Mike le danger, ou un secret que tout le monde s'efforce de taire ? Lorsque la réalité vacille et que l'invisible se manifeste, Jack comprend qu'il a mis le pied dans quelque chose qui le dépasse. Mais il est déjà trop tard : Mike lui lance un appel au secours qui défie la raison... et une déflagration finale révélera une vérité que personne ne pouvait envisager. Un thriller paranormal intense, où rien n'est ce qu'il paraît et où chaque page fait monter la tension.