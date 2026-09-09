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#Polar

Chambre 28

Jean-Didier

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Et si c'était mon destin ? Jack voulait simplement apporter un peu de réconfort aux patients isolés. Jusqu'au jour où il rencontre Mike, un homme brisé, interné en psychiatrie... et entouré d'un malaise inexplicable. Visions, insomnies, sueurs froides : à chaque visite, Jack perd un peu plus le contrôle. Son comportement change, sa réalité se fissure, et l'ombre de Mike semble s'étendre sur lui. Que cache ce patient qui paraît enfermé dans une détresse indicible... ou bien dans quelque chose de bien plus sombre ? Le surveillant-chef Morgan, glacial et mystérieux, ne fait qu'alimenter les doutes : est-ce Mike le danger, ou un secret que tout le monde s'efforce de taire ? Lorsque la réalité vacille et que l'invisible se manifeste, Jack comprend qu'il a mis le pied dans quelque chose qui le dépasse. Mais il est déjà trop tard : Mike lui lance un appel au secours qui défie la raison... et une déflagration finale révélera une vérité que personne ne pouvait envisager. Un thriller paranormal intense, où rien n'est ce qu'il paraît et où chaque page fait monter la tension.

Par Jean-Didier
Chez Lune noire éditions

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Auteur

Jean-Didier

Editeur

Lune noire éditions

Genre

Thrillers

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Chambre 28

Jean-Didier

Paru le 09/09/2026

186 pages

Lune noire éditions

15,90 €

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