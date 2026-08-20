Personne n'a oublié

Au coeur d'un paisible village du Morvan, le corps du petit Sam est retrouvé après une terrible chute du haut d'une grange. Pour sa mère Colette, impossible de croire à un accident. Elle soupçonne François, son mari, coléreux et secret, de ne pas être étranger au drame. Bravant la violence de cet homme, Colette s'engage dans une dangereuse quête de vérité. Quel rôle a-t-il joué dans la mort de Sam ? Et quel est ce trouble passé qu'il semble vouloir cacher à tout prix ? Parmi les habitants, les esprits s'échauffent et les rumeurs se propagent. Alors que de douloureux secrets ne tardent pas à resurgir, Colette réussira-t-elle à venger son fils et trouver le responsable ?