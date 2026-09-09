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A ma sauce

Cloch

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Le carnet pour celles et ceux qui cuisinent au feeling. Une pincée de ça, un reste de frigo, une idée brillante... et souvent une réussite inattendue. Ici, pas de règles. Juste des essais, des coups de génie, des plats improvisés et des recettes qui n'existent nulle part ailleurs. Un carnet pour écrire sa cuisine à soi : libre, spontanée, parfois approximative... mais toujours délicieuse. Une collection de 3 carnets : Maison mère, Social Club et A ma sauce, . Pensés comme de vrais objets à vivre : on y note, on y tache, on y revient. Avec leurs photos au flash, brutes et spontanées, leurs couleurs pop et tendance et leurs mantras feel good, ils apportent un regard nouveau sur le carnet de recettes traditionnel. Chaque carnet possède son univers, drôle, incarné et reconnaissable au premier regard. A l'intérieur : des pages à remplir, quelques contenus malins et une bonne dose de bonne humeur pour garder les recettes qui comptent vraiment. Carnets cousus, façonnés en France, conçus pour durer, se transmettre... et se remplir au fil des souvenirs.

Par Cloch
Chez Cloch

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Auteur

Cloch

Editeur

Cloch

Genre

Cuisine familiale

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A ma sauce

Cloch

Paru le 09/09/2026

80 pages

Cloch

23,00 €

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Scannez le code barre 9782488930024
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