Les troubles bipolaires et apparentés en 30 visuels

Comprendre les troubles bipolaires et apparentés en un coup d'oeil ! Un livre incontournable pour les psychologues, psychothérapeutes et psychiatres avertis ou en devenir qui souhaitent aborder ou se réapproprier les critères diagnostiques et spécificités des troubles bipolaires et apparentés tels que décrits par le DSM-5-TR. Structuré en 6 fiches-mémo composées de check-lists, tableaux et cartes mentales, il présente pour chaque trouble : - La définition - La prévalence - Les causes et facteurs de risque - Les critères diagnostiques - Les éléments de diagnostics différentiels - Les comorbidités - La méthodologie d'évaluation - Les implications - Les aspects développementaux - Des cas cliniques - Les recommandations en termes d'évaluation et d'accompagnement. Retrouvez des + en ligne : - Outils de dépistage - Vignettes cliniques bonus