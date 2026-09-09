Franchir Oratorio

Une partition prend forme. Sur la page, les mots résonnent et se font écho. Les fragments se répondent et se superposent, trébuchent parfois et cherchent leur place. Là ou les vers se débattent, les élans polyphoniques s'élèvent. Un fil rassemble pourtant les éclats : franchir. Franchir l'attente, la violence des systèmes, la traversée des frontières, qu'elles soient géographiques, politiques ou intimes. A travers une langue en mouvement, Laurent Contamin nous invite à continuer d'avancer, en dépit de tout ce qui peut faire barrage. Pensé comme un oratorio contemporain, le texte fait entendre le souffle, le rythme, la traversée poétique, absolument.