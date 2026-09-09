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#Roman francophone

Franchir Oratorio

Laurent Contamin

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Une partition prend forme. Sur la page, les mots résonnent et se font écho. Les fragments se répondent et se superposent, trébuchent parfois et cherchent leur place. Là ou les vers se débattent, les élans polyphoniques s'élèvent. Un fil rassemble pourtant les éclats : franchir. Franchir l'attente, la violence des systèmes, la traversée des frontières, qu'elles soient géographiques, politiques ou intimes. A travers une langue en mouvement, Laurent Contamin nous invite à continuer d'avancer, en dépit de tout ce qui peut faire barrage. Pensé comme un oratorio contemporain, le texte fait entendre le souffle, le rythme, la traversée poétique, absolument.

Par Laurent Contamin
Chez L'Onde éditoriale

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Auteur

Laurent Contamin

Editeur

L'Onde éditoriale

Genre

Poésie

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Franchir Oratorio

Laurent Contamin

Paru le 09/09/2026

24 pages

L'Onde éditoriale

5,00 €

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