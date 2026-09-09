TATADA ! Toi aussi tu as des armes

Manifeste poétique et cri performatif, TATADA est un texte d'alerte autant qu'un texte d'ardeur. Face aux systèmes d'oppression, l'auteur fait surgir par la force de sa parole la possibilité d'un soulèvement à venir. Il réaffirme la puissance du collectif, la légitimité de la colère et le droit de refus comme fondements de tout avenir à reconquérir. Pour éclairer notre filiation combative, le poète revendique, dans une langue scandée et incantatoire, des formes de lutte éprouvées par de multiples figures de résistance, d'Aimé Césaire à Rima Hassan, de Paul B. Preciado à Zinédine Zidane, et bien d'autres encore.