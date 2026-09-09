Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

TATADA ! Toi aussi tu as des armes

Jean-Serge Sallh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Manifeste poétique et cri performatif, TATADA est un texte d'alerte autant qu'un texte d'ardeur. Face aux systèmes d'oppression, l'auteur fait surgir par la force de sa parole la possibilité d'un soulèvement à venir. Il réaffirme la puissance du collectif, la légitimité de la colère et le droit de refus comme fondements de tout avenir à reconquérir. Pour éclairer notre filiation combative, le poète revendique, dans une langue scandée et incantatoire, des formes de lutte éprouvées par de multiples figures de résistance, d'Aimé Césaire à Rima Hassan, de Paul B. Preciado à Zinédine Zidane, et bien d'autres encore.

Par Jean-Serge Sallh
Chez L'Onde éditoriale

|

Auteur

Jean-Serge Sallh

Editeur

L'Onde éditoriale

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur TATADA ! Toi aussi tu as des armes par Jean-Serge Sallh

Commenter ce livre

 

TATADA ! Toi aussi tu as des armes

Jean-Serge Sallh

Paru le 09/09/2026

16 pages

L'Onde éditoriale

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487962194
9782487962194
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.