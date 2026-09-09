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#Album jeunesse

Bonne nuit, Otto

Lo Cole

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Une histoire tendre et drôle sur le sommeil mais aussi sur les différents rythmes des animaux. Otto la petite chouette a échoué dans le nid d'une famille d'oiseaux diurnes, attiré par l'histoire que leur lit le papa tous les soirs. Mais tandis que tous les oisillons sont prêts à se coucher, Otto, lui, n'est pas du tout fatigué. Malgré la patience des parents oiseaux, Otto reste éveillé et découvre même d'autres animaux de la forêt qui, comme lui, ne dorment pas la nuit. Et voilà qu'en plus, Otto se met à faire du bruit ! Mais qui est Otto ? Et que fait-il dans ce nid ? Le rituel du coucher, une expérience bien connue par tous Une histoire, deux histoires... un verre d'eau, deux berceuses, trois câlins... Avec humour, Lo Cole montre comment papa et maman oiseaux tentent ce que font tous les parents pour aider leur enfant à trouver le sommeil, un effet miroir réussi ! Faire connaissance avec les animaux nocturnes Une façon originale de présenter des animaux qui ont des rythmes différents et de citer quelques espèces nocturnes : la chouette, bien sûr, mais aussi le blaireau, le renard, la chauve-souris... Des illustrations gaies et adaptées aux plus petits Lo Cole joue avec les contrastes jour/nuit pour captiver l'oeil des enfants, et sait créer de belles ambiances nocturnes tout en conservant des couleurs vives et gaies.

Par Lo Cole
Chez Editions Milan

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Auteur

Lo Cole

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

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Bonne nuit, Otto

Lo Cole trad. Sylvie Lucas

Paru le 10/09/2026

32 pages

Editions Milan

13,90 €

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