Le mystère du monstre à dix têtes

Nino Dino joue avec ses amis dans la forêt quand Cléa croit voir un monstre à dix têtes. Intrigués et un peu effrayés, ils partent à la recherche de l'étrange créature. Une aventure trépidante dans la forêt des Mastodontes, qui leur fera découvrir une grotte éclairée par des lucioles. . ". Les Grandes Aventures de Nino Dino " : des histoires pour tous les petits aventuriers Tout commence par un simple jeu dans la forêt, mais quand Cléa croit apercevoir un monstre à dix têtes. La partie se transforme alors en expédition pleine de suspense. Entre indices mystérieux, grotte sombre et frissons à chaque bruit, Nino Dino et ses amis font preuve de courage pour percer le mystère. Et au bout du chemin, une surprise les attend... bien différente de ce qu'ils imaginaient ! Un grand format pour plonger dans les histoires Un album au format géant avec des illustrations généreuses qui permettent de plonger dans les décors de l'histoire. Effet immersif garanti ! Nino Dino, un héros 360 Nino Dino peut se retrouver sur différents canaux : audio, presse, numérique, mais aussi en mascotte dans les points de vente, et bientôt en dessin animé.