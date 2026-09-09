The Love Hypothesis (Couverture Film)

Le livre à l'origine du film événement sur Prime video. Hy-poth-è-se (nom commun) Supposition ou tentative d'explication faites sur la base de preuves limitées, servant de point de départ à des recherches plus poussées. Exemple : d'après les informations disponibles et les données collectées à ce jour, mon hypothèse est que plus je me tiens éloignée de l'amour, mieux je me porte. Etudiante en troisième année de doctorat, Olive Smith ne croit pas à l'amour. Mais sa meilleure amie, si, et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un (et avoir enfin la paix) allait bien sûr exiger plus qu'une simple ruse : les scientifiques demandent des preuves. Alors, comme n'importe quelle biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu... qui n'est autre qu'Adam Carlsen, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford... et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela avait pu en rester là ! Mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables... surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. " Une perle dans le monde de la comédie romantique : en plus d'être profondément intelligent, ce roman propose un délicieux moment d'évasion ! " Christina Lauren " Des dialogues intelligents et pleins d'esprit, une galerie de personnages charmants... Un roman réaliste et amusant impossible à lâcher. " Library Journal " Un premier roman réussi ! Notre hypothèse : il marque le début d'une grande carrière pour Ali Hazelwood, cette autrice qui a l'audace d'être à la fois une grande universitaire et une romancière divinement talentueuse. " Entertainment Weekly " Avec ses personnages attachants et brillants, son style énergique et sa version originale d'un trope apprécié des fans de romance, Ali Hazelwood raconte de manière convaincante les écueils du monde universitaire. " Publishers Weekly " Désopilant et réconfortant, ce roman représente ce que la comédie romantique a de meilleur ! " Shelf Awareness " Drôle, sexy et intelligent. Une lecture formidable ! " Mariana Zapata "Gros coup de coeur !!! Une romance toute douce, drôle et touchante". Anaïs, Cultura Rivesaltes