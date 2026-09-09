L'histoire de l'art déco épouse celle de notre modernité. Né dans les grandes villes d'Europe et d'Amérique, il a traversé deux guerres mondiales ainsi que la crise des années trente, et modelé notre environnement. De tous les styles décoratifs du XXe siècle, l'Art déco est le plus élaboré. Si Paris fut sa capitale spirituelle, l'Art déco eut en réalité une portée mondiale puisque les créateurs de tous les pays d'Europe et d'Amérique puisèrent dans les traditions artistiques et artisanales les plus variées, de l'Egypte pharaonique et de la Méditerranée antique aux colonies d'Asie et d'Afrique. Dans cet ouvrage, Alastair Duncan rend hommage à la richesse formelle et à la diversité internationale de l'Art déco, qui n'a cessé de séduire les collectionneurs et d'inspirer les créateurs. A travers une série d'essais consacrés aux principaux arts décoratifs de la période puis un répertoire illustré de plus de 400 artistes, l'auteur détaille le brio et le génie des artistes de la discipline. Magnifiquement illustré et rédigé par l'un des plus grands experts mondiaux, ce livre s'impose comme l'une des références majeures sur l'Art déco.