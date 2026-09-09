Tarass Boulba et deux autres nouvelles

Sous la plume de Gogol, les passions humaines prennent tour à tour les accents de l'épopée, de la satire et de la mélancolie. Dans Tarass Boulba, elles se déchaînent au coeur de la guerre, où un père cosaque et ses deux fils sont déchirés entre l'honneur, l'amour et la trahison. Elles se font ensuite comiques dans La Calèche, lorsqu'un propriétaire vaniteux se retrouve pris au piège de ses propres mensonges. Enfin, tendres et poignantes dans Un ménage d'autrefois, qui célèbre le bonheur fragile d'un vieux couple uni jusqu'à la mort. Les trois récits réunis ici dévoilent toute la richesse de l'univers de Nicolas Gogol, l'un des fondateurs de la littérature russe moderne, né en Ukraine en 1809 et mort à Moscou en 1852.