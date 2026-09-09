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#Essais

Krama Yoga

Alex Blake

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Une pratique du yoga se construit pas à pas : posture après posture, souffle après souffle. Une séance est une véritable architecture dont chaque élément conditionne le suivant. C'est ce que désigne krama : l'étape, la justesse du chemin, l'intelligence de la progression. Dans un monde qui valorise la performance et l'immédiateté, krama invite à ralentir, à observer, à comprendre. Il rappelle qu'une posture ne se conquiert pas, qu'un souffle ou qu'un état d'esprit ne s'imposent pas et que la liberté ne s'obtient pas en forçant, mais en construisant avec patience et discernement. Découvrez les fondements théoriques du krama et plus de 40 séquences pour les mettre en pratique, au fil de postures, de pr y mas et de méditations, pensés non comme des modèles figés, mais comme des structures vivantes à s'approprier et à faire évoluer.

Par Alex Blake
Chez Editions La Plage

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Auteur

Alex Blake

Editeur

Editions La Plage

Genre

Yoga

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Krama Yoga

Alex Blake

Paru le 10/09/2026

256 pages

Editions La Plage

29,95 €

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Scannez le code barre 9782383386094
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