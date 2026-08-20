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#Roman francophone

La tournée

Maxime Rossi

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Chaque matin, au volant de sa vieille Mercedes, un infirmier sillonne les routes de campagne à la rencontre des personnes âgées dont il prend soin. De village en village, de maison en maison, il accompagne la vieillesse, la maladie et apaise les solitudes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une tournée comme les autres. Ce soir, il devra faire un choix qui va bouleverser sa vie à jamais. " Un miracle de générosité ! " - La Croix " Un livre gorgé de lumière et d'humanité. " - Le Parisien " Un premier roman magnifiquement écrit. " - ICI " Un roman au style ciselé où la littérature est appelée en renfort et en réconfort. " - Le Nouvel Obs

Par Maxime Rossi
Chez Collection Proche

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Auteur

Maxime Rossi

Editeur

Collection Proche

Genre

Littérature française

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La tournée

Maxime Rossi

Paru le 20/08/2026

178 pages

Collection Proche

7,90 €

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Scannez le code barre 9782487891388
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