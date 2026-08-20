Victor Hugo vient de mourir

La rumeur court les rues, entre dans les boutiques, les ateliers, les bureaux. Paris est pris de fièvre, chacun veut lui rendre un dernier hommage et participer aux obsèques nationales qui mèneront l'Immortel au Panthéon. De cet événement historique exceptionnel naît une fable vibrante, moderne et passionnante, un texte intime et épique où tout est vrai, et tout est roman. " Epoustouflant et théâtral ! " Télérama " La prose de Judith Perrignon est de rage et de souffle. On est emporté par ce récit comme par la foule qui, il y a cent quarante ans, dit adieu à son poète. " L'Express