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#Roman francophone

Victor Hugo vient de mourir

Judith Perrignon

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La rumeur court les rues, entre dans les boutiques, les ateliers, les bureaux. Paris est pris de fièvre, chacun veut lui rendre un dernier hommage et participer aux obsèques nationales qui mèneront l'Immortel au Panthéon. De cet événement historique exceptionnel naît une fable vibrante, moderne et passionnante, un texte intime et épique où tout est vrai, et tout est roman. " Epoustouflant et théâtral ! " Télérama " La prose de Judith Perrignon est de rage et de souffle. On est emporté par ce récit comme par la foule qui, il y a cent quarante ans, dit adieu à son poète. " L'Express

Par Judith Perrignon
Chez Collection Proche

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Auteur

Judith Perrignon

Editeur

Collection Proche

Genre

Littérature française

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Victor Hugo vient de mourir

Judith Perrignon

Paru le 20/08/2026

Collection Proche

7,90 €

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