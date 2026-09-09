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David Bowie - La Totale

Benoît Clerc

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456 morceaux de légende en 624 pages : Bowie, la totale décrypte l'oeuvre d'un des artistes les plus marquants de l'histoire de la pop, de son premier single Liza Jane sous le nom de Davie Jones with The King Bees en 1964 à son album testament " (Blackstar)" , sorti le 8 janvier 2016, deux jours avant sa mort. Rainbow Man, Ziggy Stardust, The Thin White Duke ou Nathan Adler... Si David Bowie a toujours su se cacher derrière de multiples personnages et faire de lui-même le caméléon de la pop britannique, le monde entier connaît ses tubes intemporels. De Space Oddity à Changes, de Young Americans à "Heroes", en passant par Let's Dance et Absolute Beginners, chacun a au moins un souvenir lié à une de ses chansons. Passé maître en l'art de dissimuler des références dans des textes accessibles ou insondables, le chanteur aux mille visages a égrainé les clins d'oeil au fil de sa discographie, une des plus exceptionnelles de son siècle. Bowie a toujours eu un coup d'avance sur ses contemporains : son écriture, ses méthodes d'enregistrement, le choix de ses collaborateurs (Mick Ronson, Tony Visconti, Brian Eno...), ont prouvé son génie musical.

Par Benoît Clerc
Chez EPA Editions

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Auteur

Benoît Clerc

Editeur

EPA Editions

Genre

Musique

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David Bowie - La Totale

Benoît Clerc

Paru le 23/09/2026

624 pages

EPA Editions

35,00 €

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Scannez le code barre 9782376717003
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