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Léonard de Vinci

Ernesto Anderle, Francisco Fioretti

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"Il était Léonard de Vinci, et c'était la Renaissance : mon sourire est devenu son testament, le symbole d'une ère nouvelle qui naissait en lui". Lisa Gherardini a 24 ans en 1503. Un jeune homme visionnaire et passionné l'a immortalisée, la transformant en la Joconde : il s'agit de Léonard de Vinci, et c'est la Joconde elle-même qui raconte son histoire. On voit Léonard dans son petit laboratoire, absorbé par l'observation du monde, apprenant à le dessiner, notant chaque détail, animé par une soif de connaissance capable de décrire les vagues, les forces, le corps, les muscles, la mélancolie d'une jeune femme. Et nous le suivons dans ses voyages, entre Florence, Milan et Rome, pour découvrir de plus près l'histoire extraordinaire d'un génie en constante évolution, vue à travers le prisme de son oeuvre la plus célèbre.

Par Ernesto Anderle, Francisco Fioretti
Chez Des ronds dans l'O

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Auteur

Ernesto Anderle, Francisco Fioretti

Editeur

Des ronds dans l'O

Genre

Divers

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Léonard de Vinci

Ernesto Anderle, Francisco Fioretti

Paru le 10/09/2026

Des ronds dans l'O

25,00 €

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Scannez le code barre 9782374181721
9782374181721
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