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Le monstre de la colère

Mar Lopez

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Furibouille fait tant de crises de colère qu'il est devenu tout rouge... Mais vraiment très très rouge ! Le pauvre, il en a même oublié de quelle couleur il était avant. Ses amis parviendront-ils à l'aider à comprendre sa colère et à découvrir quelle est sa vraie couleur, celle qui se cache derrière tout ce rouge ? Mar López, pédiatre pleine d'humour, a inventé cette histoire irrésistible pour accompagner toutes les familles sur ce sujet incontournable : l'appréhension de nos émotions, et de la colère en particulier.

Par Mar Lopez
Chez Eyrolles

|

Auteur

Mar Lopez

Editeur

Eyrolles

Genre

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Le monstre de la colère

Mar Lopez

Paru le 20/08/2026

48 pages

Eyrolles

14,90 €

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