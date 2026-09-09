Pour l'amour de la haine

Ce thriller sombre et psychologique raconte l'histoire d'un enfant victime de violences et d'abus au sein de sa propre famille. Pour survivre à l'horreur, il se réfugie dans un univers imaginaire nourri par un livre empreint de mystères sur les druides et les anciens rituels celtiques. Peu à peu, une voix intérieure semble lui parler, l'encourageant à transformer sa peur et sa souffrance en force. Une nuit, poussé par la rage et la quête de justice, il tue son père. Dix ans plus tard, devenu adulte, il mène une double vie. En apparence, il vit dans un appartement moderne et discret. Mais dans l'ombre, il traque sur internet des prédateurs sexuels, les piège puis les exécute selon un rituel inspiré des croyances druidiques. Chaque meurtre est marqué par des symboles anciens et une mise en scène presque sacrée.