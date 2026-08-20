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Lightroom Classic

Pascale Brites

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Gagnez du temps et améliorez facilement le rendu de vos photographies ! Lightroom est le logiciel incontournable d'Adobe pour la gestion et le post-traitement des photographies. En près de 20 ans, il a considérablement évolué, développant notamment de nouvelles fonctionnalités. Conçu comme un véritable compagnon de pratique, cet ouvrage à jour des derniers outils vous accompagne pas à pas dans la prise en main complète de Lightroom Classic et le déroulé des différentes techniques de retouche. Installation du logiciel, ajustement puis partage de vos photos... Laissez-vous guider dans un flux de travail clair, logique et efficace. Que vous soyez désireux de consolider vos bases en postproduction, ou en quête de méthodes plus rapides et puissantes, grâce à ce livre vous découvriez comment : - organiser vos images sans vous perdre ; - magnifier vos photos grâce à l'ensemble des outils de développement ; - automatiser votre travail avec des paramètres prédéfinis ; - préparer vos images pour le web, l'impression ou l'archivage. Journaliste indépendante en presse spécialisée, enseignante en technologies des systèmes photographiques et photographe, Pascale Brites est l'autrice de plusieurs ouvrages et hors séries de magazines consacrés à la pratique de la photographie. Utilisatrice quotidienne de Lightroom Classic pour l'organisation et le traitement de ses images, elle partage dans cet ouvrage une approche claire et pragmatique du logiciel.

Par Pascale Brites
Chez Eyrolles

|

Auteur

Pascale Brites

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques photo

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Lightroom Classic

Pascale Brites

Paru le 20/08/2026

260 pages

Eyrolles

27,00 €

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