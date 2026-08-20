Créer des objets en bois

Le travail du bois vous intimide ? C'est normal, beaucoup ressentent la même chose. Mais ce livre va vous faire changer d'avis, pour vous montrer que c'est possible. Laissez vos appréhensions de côté, dépassez la barrière du jargon et commencez à créer ! Ecrit par une menuisière autodidacte, et pensé pour les grands débutants, cet ouvrage rassemble toutes les compétences et les bons conseils dont vous avez besoin. Des outils aux techniques, en passant par des astuces concrètes et des projets détaillés pas à pas, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour vous lancer sereinement dans le travail du bois. Dans ce livre, vous apprendrez à : - comprendre les outils électroportatifs et les outils à main pour savoir comment les utiliser et identifier ceux qui vous sont réellement utiles ; choisir et acheter le bois, ainsi que les bases du sciage, du ponçage et de l'assemblage ; - maîtriser les finitions : teintes, peintures et protections du bois ; - installer les fixations pour accrocher vos réalisations au mur ; - découper des formes et des cercles pour enrichir vos projets ; - aménager un atelier, même dans un petit espace, y compris la gestion de la poussière ; - aborder le processus de conception et développer votre créativité ; - réaliser 20 projets pas à pas, avec des pistes pour les adapter et créer vos propres designs. Ce livre n'est pas qu'un simple guide pratique : c'est une invitation à explorer votre créativité, à ouvrir le champ des possibles et à découvrir le plaisir de fabriquer de vos mains. Que vous souhaitiez acquérir les bases ou que vous ayez des ambitions plus grandes, cet ouvrage vous donne les compétences et la confiance nécessaires pour progresser. A ses côtés, vous développerez votre savoir-faire, affirmerez votre style et deviendrez le menuisier ou la menuisière que vous avez envie d'être. N'attendez plus : commencez dès aujourd'hui à moins hésiter... et à créer davantage.