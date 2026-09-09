Jardin de simples

Et si votre jardin devenait une véritable pharmacie naturelle ? Voici un guide pratique pour cultiver et utiliser les plantes médicinales au quotidien. Il vous invite à renouer avec une sagesse ancestrale en explorant l'histoire des jardins de curé et, plus particulièrement, du carré de simples. Riche en conseils, il vous mènera pas à pas vers une santé naturelle, douce et autonome. Apprenez l'art de l'hortus medicus ? : choix de l'emplacement, plan et structure, conception étape par étape. Découvrez 25 simples emblématiques (consoude, hysope, lavande, sauge...) ainsi que 10 fleurs d'ornement symboliques (roses anciennes, dahlia, lys...) : méthodes de culture, récolte et conservation, propriétés, indications et précautions d'emploi. Fabriquez vos soins grâce à plus de 60 recettes à la portée de tous : tisane beauté de la peau, sirop pectoral, baume décontractant musculaire, cataplasme cicatrisant, macérat apaisant et autres préparations. Que vous soyez curieux ou passionné, cet ouvrage accessible vous accompagne pour faire du jardin un allié précieux, les plantes devenant des compagnes de chaque jour.