Ces textes qui ont fait la France

Depuis quinze siècles, ordonnances, lois, manifestes, discours ou articles de presse ont accompagné les grands tournants de l'histoire de France. Certains ont changé le destin du pays ; d'autres en ont révélé les aspirations, les fractures ou les espérances. De la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort de Robert Badinter, en passant par les minutes du procès de Jeanne d'Arc ou le "J'accuse... ! " d'Emile Zola, cette anthologie rassemble une centaine de textes majeurs, célèbres ou méconnus, qui constituent autant de jalons dans la construction politique, sociale, culturelle et territoriale de la France. Chaque extrait est présenté afin d'en restituer son contexte, sa signification et sa portée. Car nombre des questions qui agitent notre société encore aujourd'hui trouvent leurs racines dans ces écrits souvent cités mais rarement lus.