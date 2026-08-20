Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Ces textes qui ont fait la France

Isabelle Dumielle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis quinze siècles, ordonnances, lois, manifestes, discours ou articles de presse ont accompagné les grands tournants de l'histoire de France. Certains ont changé le destin du pays ; d'autres en ont révélé les aspirations, les fractures ou les espérances. De la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort de Robert Badinter, en passant par les minutes du procès de Jeanne d'Arc ou le "J'accuse... ! " d'Emile Zola, cette anthologie rassemble une centaine de textes majeurs, célèbres ou méconnus, qui constituent autant de jalons dans la construction politique, sociale, culturelle et territoriale de la France. Chaque extrait est présenté afin d'en restituer son contexte, sa signification et sa portée. Car nombre des questions qui agitent notre société encore aujourd'hui trouvent leurs racines dans ces écrits souvent cités mais rarement lus.

Par Isabelle Dumielle
Chez Eyrolles

|

Auteur

Isabelle Dumielle

Editeur

Eyrolles

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ces textes qui ont fait la France par Isabelle Dumielle

Commenter ce livre

 

Ces textes qui ont fait la France

Isabelle Dumielle

Paru le 20/08/2026

Eyrolles

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416024672
9782416024672
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.