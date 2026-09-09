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#Essais

Roswell

Gildas Bourdais

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En juillet 1947, un communiqué officiel de l'armée américaine annonce la récupération d'un " disque volant " près de Roswell, avant d'être démenti quelques heures plus tard. Depuis, l'affaire n'a cessé d'alimenter controverses, enquêtes et soupçons de dissimulation. Dans ce livre devenu un classique, Gildas Bourdais reconstitue minutieusement les faits, en s'appuyant sur des témoignages d'époque, des archives militaires et les travaux d'enquêteurs américains. Il met en lumière les contradictions des versions officielles - ballon météo, puis projet secret " Mogul " - et examine les nombreux éléments qui suggèrent une opération de récupération d'un engin inconnu, suivie d'une stratégie de désinformation. L'auteur montre comment le dossier Roswell s'est progressivement reconstruit à partir de la fin des années 1970, grâce à des témoins directs, souvent issus de l'armée, et analyse les mécanismes de mise en doute systématique qui ont contribué à en affaiblir la portée. Au-delà du simple fait divers, Roswell apparaît ici comme un cas emblématique des rapports entre pouvoir, information et vérité. Une enquête de fond, accessible et documentée, qui interroge notre rapport au réel et à l'inconnu.

Par Gildas Bourdais
Chez JMG Editions

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Auteur

Gildas Bourdais

Editeur

JMG Editions

Genre

Extraterrestres

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Roswell

Gildas Bourdais

Paru le 09/09/2026

390 pages

JMG Editions

22,00 €

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