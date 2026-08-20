Une immersion dans un salon de beauté, entre vie cabossée des esthéticiennes immigrées et confessions des clients de tout genre. Ning fut boxeuse autrefois, mais pour les clients de son salon de manucure, elle n'est qu'une employée parmi les autres prénommées Susan. Les Susan polissent et vernissent les ongles, conseillent les clients sur la couleur qui ornera leurs mains. Elles sont aussi une oreille attentive et discrète aux confessions que les clients laissent échapper, dépits amoureux, professionnels, familiaux, qu'elles suivent au fil des rendez-vous. Les Susan, elles, sont émigrées, et partagent avec facétie et bonheur une langue que les clients ne comprennent pas. Leur quotidien est fait de précarité, de soumission, et du rêve farouche de s'en sortir. En l'espace d'une journée routinière, dans ce salon des Susans, un événement inattendu vient catalyser les craintes et les espoirs des jeunes femmes. Par la confession tendre et impertinente de son héroine narratrice, La couleur qui vous plaira est une réflexion fine sur les instituts de beauté, lieux du soin du corps et des âmes, ainsi qu'une peinture subtile de la vie des immigrés, dans sa complexité, sa tristesse et sa force de vie. Avec ce premier roman lauréat du Giller Prize 2025, équivalent du Goncourt canadien, Souvankham Thammavongsa s'impose, à l'instar d'Ocean Vuong, comme l'étendard des nouvelles voix glorieuses et précieuses de l'Amérique du Nord d'aujourd'hui.