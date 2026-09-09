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#Roman francophone

D'aventures en aventures

Jean-claude Dobrilla

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Enfant d'un temps où la liberté se vivait sans mode d'emploi ni casque obligatoire, l'auteur raconte une jeunesse rude, joyeuse et dangereusement vivante. Très tôt, une passion irréversible s'impose : le monde souterrain. Gouffres, cavités, ténèbres - un univers qui deviendra le fil conducteur d'une existence entière. De la découverte émerveillée des premières explorations aux grandes aventures spéléologiques, parfois tragiques, parfois teintées d'un humour grinçant, ce livre s'adresse autant aux passionnés qu'aux profanes. Loin des descriptions techniques fastidieuses, il privilégie l'exceptionnel, l'humain, l'inattendu. La dernière partie entraîne le lecteur à Madagascar, territoire presque vierge pour l'exploration souterraine, mais aussi théâtre d'événements marquants : faits divers absurdes ou dramatiques, rencontres, questions laissées ouvertes par la vie elle-même. Récit d'aventures, mémoire d'un monde disparu et réflexion lucide sur le risque, la liberté et le temps qui passe, ce livre est celui d'un homme qui, à plus de quatre-vingts ans, n'a jamais cessé d'explorer et de s'interroger.

Par Jean-claude Dobrilla
Chez Editions Le Mercure Dauphinois

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Auteur

Jean-claude Dobrilla

Editeur

Editions Le Mercure Dauphinois

Genre

Littérature française

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D'aventures en aventures

Jean-claude Dobrilla

Paru le 09/09/2026

192 pages

Editions Le Mercure Dauphinois

18,00 €

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Scannez le code barre 9782356623287
9782356623287
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