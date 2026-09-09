D'aventures en aventures

Enfant d'un temps où la liberté se vivait sans mode d'emploi ni casque obligatoire, l'auteur raconte une jeunesse rude, joyeuse et dangereusement vivante. Très tôt, une passion irréversible s'impose : le monde souterrain. Gouffres, cavités, ténèbres - un univers qui deviendra le fil conducteur d'une existence entière. De la découverte émerveillée des premières explorations aux grandes aventures spéléologiques, parfois tragiques, parfois teintées d'un humour grinçant, ce livre s'adresse autant aux passionnés qu'aux profanes. Loin des descriptions techniques fastidieuses, il privilégie l'exceptionnel, l'humain, l'inattendu. La dernière partie entraîne le lecteur à Madagascar, territoire presque vierge pour l'exploration souterraine, mais aussi théâtre d'événements marquants : faits divers absurdes ou dramatiques, rencontres, questions laissées ouvertes par la vie elle-même. Récit d'aventures, mémoire d'un monde disparu et réflexion lucide sur le risque, la liberté et le temps qui passe, ce livre est celui d'un homme qui, à plus de quatre-vingts ans, n'a jamais cessé d'explorer et de s'interroger.