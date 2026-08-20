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L'heure du Galinarian

Patrick Sobral, Philippe Cardona, Florence Torta

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Les Légendaires - Missions propose des one-shots de récits inédits de BD, dessinés par Philippe " Noob " Cardona. Toujours en quête de la pierre de Crescia, les Légendaires retombent sur l'un de leurs pires ennemis... le sorcier galina Skroa ! Tout à coup, le groupe sombre dans l'inconscience. A leur réveil, ils constatent avec effroi que Gryf ainsi que le Galina ont disparu, kidnappés par Ténébris ! La raison ? Le sorcier Darkhell souhaite croiser Skroa et Gryf pour créer une nouvelle race de super-combattants... les Galinarians ! Nos héros rattraperont-ils Ténébris à temps pour sauver leur compagnon ?

Par Patrick Sobral, Philippe Cardona, Florence Torta
Chez Delcourt

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Auteur

Patrick Sobral, Philippe Cardona, Florence Torta

Editeur

Delcourt

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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L'heure du Galinarian

Patrick Sobral, Philippe Cardona, Florence Torta

Paru le 20/08/2026

56 pages

Delcourt

11,50 €

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