L'heure du Galinarian

Les Légendaires - Missions propose des one-shots de récits inédits de BD, dessinés par Philippe " Noob " Cardona. Toujours en quête de la pierre de Crescia, les Légendaires retombent sur l'un de leurs pires ennemis... le sorcier galina Skroa ! Tout à coup, le groupe sombre dans l'inconscience. A leur réveil, ils constatent avec effroi que Gryf ainsi que le Galina ont disparu, kidnappés par Ténébris ! La raison ? Le sorcier Darkhell souhaite croiser Skroa et Gryf pour créer une nouvelle race de super-combattants... les Galinarians ! Nos héros rattraperont-ils Ténébris à temps pour sauver leur compagnon ?