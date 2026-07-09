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De Thomas Sankara à Ibrahim Traoré

Fonkou armel Takoulo, Armel Takoulo Fonkou

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Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné dans une cour de Ouagadougou. Il a trente-sept ans. Ses bourreaux l'enterrent dans une fosse anonyme, espérant effacer avec lui l'espoir d'un continent. Ils se trompaient. En quatre ans de révolution, ce capitaine avait transformé un pays parmi les plus pauvres du monde : autosuffisance alimentaire, émancipation des femmes, souveraineté économique, refus de la dette africaine porté à la tribune des Nations Unies. Sa cohérence morale en avait fait bien plus qu'un chef d'Etat : une conscience. Près de quarante ans plus tard, Ibrahim Traoré, trente-quatre ans, prend le pouvoir à Ouagadougou. Il porte le béret rouge. Il cite Sankara. Il expulse les bases militaires françaises, nationalise les mines d'or, bâtit l'Alliance des Etats du Sahel. Est-il le continuateur authentique de la révolution inachevée, ou son épigone, qui emprunte le langage du mythe sans en partager la profondeur ? Ce livre instruit cette question sans complaisance. La flamme ne s'éteint pas. Elle attend.

Par Fonkou armel Takoulo, Armel Takoulo Fonkou
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Fonkou armel Takoulo, Armel Takoulo Fonkou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire des idées politiques

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De Thomas Sankara à Ibrahim Traoré

Fonkou armel Takoulo, Armel Takoulo Fonkou

Paru le 09/07/2026

106 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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