> Le fichier de l'enseignant du documentaire jeunesse de lecture Les animaux du monde de cycle 2, idéal pour un double niveau, comprend : - toutes les modalités d'exploitation du documentaire en classe - des questionnaires de compréhension photocopiables - du matériel : des affiches couleur pour la classe, les pas à pas des dessins photocopiables, des mini-livresà construire en fin de période > Un travail sur plusieurs disciplines en transversalité : découverte du monde, géographie, grandeurs et mesures, lecture-compréhension, vocabulaire, production d'écrits, arts visuels. Idéal pour nourrir un projet de classe. > Une collection imaginée et testée sur le blog boutdegomme. fr, qui peut venir en complément des dictées Les animaux du monde CE1 (Lien -> https : //www. editions-hatier. fr/livre/9782401108134).