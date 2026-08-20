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Les animaux du monde

Vincent Lefèvre, Laurence Lefèvre

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> Le fichier de l'enseignant du documentaire jeunesse de lecture Les animaux du monde de cycle 2, idéal pour un double niveau, comprend : - toutes les modalités d'exploitation du documentaire en classe - des questionnaires de compréhension photocopiables - du matériel : des affiches couleur pour la classe, les pas à pas des dessins photocopiables, des mini-livresà construire en fin de période > Un travail sur plusieurs disciplines en transversalité : découverte du monde, géographie, grandeurs et mesures, lecture-compréhension, vocabulaire, production d'écrits, arts visuels. Idéal pour nourrir un projet de classe. > Une collection imaginée et testée sur le blog boutdegomme. fr, qui peut venir en complément des dictées Les animaux du monde CE1 (Lien -> https : //www. editions-hatier. fr/livre/9782401108134).

Par Vincent Lefèvre, Laurence Lefèvre
Chez Hatier

|

Auteur

Vincent Lefèvre, Laurence Lefèvre

Editeur

Hatier

Genre

Découverte du monde CP, CE1

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Les animaux du monde

Vincent Lefèvre, Laurence Lefèvre

Paru le 20/08/2026

144 pages

Hatier

39,00 €

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