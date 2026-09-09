Le Grand Guide des dinosaures

Grands ou petits, à dents ou à bec, à plumes ou à écailles, cette galerie de portraits rend hommage à la nature étrange et merveilleuse des dinosaures... Accompagné des illustrations du talentueux artiste italien Riccardo Frapiccini, ce guide retrace fidèlement l'histoire des dinosaures du mésozoïque. L'auteur britannique Riley Black nous plonge dans les ères méconnues du Trias jusqu'au Crétacé, intégrant l'ensemble des découvertes majeures de ces dernières années. Vous retrouverez dans cet atlas près de 70 dinosaures, des plus célèbres aux plus étonnants. On y croisera des silhouettes familières, à l'instar du T. rex, du Triceratops, du Ptérodactyle, mais aussi des spécimens plus rares tels que le Mymoorapelta ou encore le Spinosaurus. Chaque dinosaure est décrit avec une fiche d'identité présentant son habitat, sa taille, son poids, son régime alimentaire et le groupe auquel il se rattache. Les illustrations offrent un réalisme surprenant, les dinosaures prennent vie sous nos yeux. Ce Grand Guide des dinosaures est à ce jour le seul ouvrage à offrir un tel niveau de connaissance allié à un graphisme digne des documentaires les plus réalistes. Une préface du célèbre paléontologue français du Muséum national d'histoire naturelle, Jean-Sébastien Steyer, introduira le lecteur dans ce récit fascinant.