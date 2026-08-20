La belle lumière

En 1880, dans le Sud des Etats-Unis encore marqué par les séquelles de la guerre de Sécession, une femme, Kate, voit naître une fille, Helen. Leur complicité est bientôt brisée par une maladie impitoyable maladie qui plonge l'enfant dans le silence et les ténèbres. Le monde retient surtout le nom d'Helen Keller, devenue symbole de courage et de résilience, mais peu connaissent l'histoire de sa mère. Kate, reléguée dans l'ombre, incarne pourtant la force invisible qui permit à Helen de transcender ses handicaps. A travers une écriture à la fois délicate et puissante, Angélique Villeneuve révèle le combat intime de cette femme, déchirée entre ses propres failles et un amour absolu. Dans une société meurtrie par les tensions raciales et les traumatismes du passé, Kate affronte une décennie de doutes et d'espoir. "Avec l'histoire de la célèbre Helen Keller, Angélique Villeneuve a trouvé un sujet en or pour laisser courir son écriture sensorielle, organique, effervescente, propulsée par un sixième sens omniscient". TELERAMA