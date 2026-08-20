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#Roman francophone

La belle lumière

Angélique Villeneuve

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En 1880, dans le Sud des Etats-Unis encore marqué par les séquelles de la guerre de Sécession, une femme, Kate, voit naître une fille, Helen. Leur complicité est bientôt brisée par une maladie impitoyable maladie qui plonge l'enfant dans le silence et les ténèbres. Le monde retient surtout le nom d'Helen Keller, devenue symbole de courage et de résilience, mais peu connaissent l'histoire de sa mère. Kate, reléguée dans l'ombre, incarne pourtant la force invisible qui permit à Helen de transcender ses handicaps. A travers une écriture à la fois délicate et puissante, Angélique Villeneuve révèle le combat intime de cette femme, déchirée entre ses propres failles et un amour absolu. Dans une société meurtrie par les tensions raciales et les traumatismes du passé, Kate affronte une décennie de doutes et d'espoir. "Avec l'histoire de la célèbre Helen Keller, Angélique Villeneuve a trouvé un sujet en or pour laisser courir son écriture sensorielle, organique, effervescente, propulsée par un sixième sens omniscient". TELERAMA

Par Angélique Villeneuve
Chez Libretto

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Auteur

Angélique Villeneuve

Editeur

Libretto

Genre

Littérature française

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La belle lumière

Angélique Villeneuve

Paru le 20/08/2026

208 pages

Libretto

10,30 €

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